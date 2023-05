Motorradfahrer im Kreis Südwestpfalz tödlich verunglückt

per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B270 bei Geiselberg (Kreis Südwestpfalz) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Waldfischbach-Burgalben mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Geiselberg gegen 16 Uhr. Eine Autofahrerin kollidierte demnach mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt, steht laut Polizeisprecher aber unter Schock.

Nach Angaben der Polizei war eine missachtete Vorfahrt die Ursache für den Zusammenstoß. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B270 bei Geiselberg war gegen 19 Uhr noch voll gesperrt.