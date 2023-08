Wittlich nach den tödlichen Messerstichen auf der Kirmes

In Wittlich wollten die Menschen fröhlich feiern, auf der traditionellen Säubrennerkirmes. Doch seit der Nacht zum Samstag ist alles anders: Ein junger Mann, in Wittlich bekannt und beliebt, wurde in Folge eines Streits erstochen. Mutmaßlich von zwei US-Militärangehörigen. Die beiden Verdächtigen wurden noch am Abend festgenommen und inzwischen den amerikanischen Militärbehörden überstellt. Die Kirmes ging dennoch bis Montagabend weiter - in gedämpfter Stimmung.