Verdächtige US-Soldaten im Fall Wittlich

Zwei US-Militärangehörige sollen verantwortlich sein für den Tod eines jungen Mannes auf der Säubrennerkirmes in Wittlich. Sie wurden bereits an die US-Behörden überstellt. Diese sind zuständig, obwohl die Tat auf deutschem Boden passierte - das ist im NATO-Truppenstatut so geregelt. Kolja Schwartz aus der SWR-Rechtsredaktion erklärt, was es damit auf sich hat.