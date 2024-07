Sommer, Sonne, Hitze - jetzt aber so richtig. Pünktlich zum Wochenende wird es heiß in Rheinland-Pfalz.

Seit knapp einer Woche sind Ferien in Rheinland-Pfalz - und jetzt wird es so richtig sommerlich heiß. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert kündigt für Freitag und Samstag Temperaturen deutlich jenseits der 30-Grad-Marke an. Mit bis zu 35 Grad am Rhein wird der Samstag vermutlich sehr schweißtreibend. Dann kann es aber auch schon die ersten Hitzegewitter geben.

Der Sonntag wird dann eher wechselnd bis stark bewölkt, teils mit Gewittern und schauerartigem Regen. Die Höchstwerte liegen dann immer noch bei sommerlichen 24 bis 27 Grad.

Hitzewarnung vom Deutschen Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag und Samstag vor den hohen Temperaturen in Rheinland-Pfalz. Fast alle Bundesländer sind laut DWD flächendeckend von "starker Wärmebelastung" betroffen.

Wann warnt der DWD vor Hitze? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine Warnung vor starker Wärmebelastung heraus, wenn die gefühlte Temperatur bereits am frühen Nachmittag einen Schwellenwert von etwa 32 Grad überschreitet. Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad, wird vor einer "extremen Wärmebelastung" gewarnt.

Das sollte man bei Hitze tun - oder bleiben lassen

Große Hitze kann bekanntlich - vor allem bei älteren oder kranken Personen - für den menschlichen Körper gefährlich werden. Deshalb wird immer wieder empfohlen, ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperliche Anstrengungen zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Tipps zum Abkühlen bei großer Hitze

Ab ins Schwimmbad oder an den See, Wohnung abdunkeln, Füße ins kalte Wasser hängen - Tipps zum Abkühlen bei sommerlicher Hitze gibt es wie den sprichwörtlichen Sand am Meer. Eine andere Variante: einfach mal ab in den Untergrund: