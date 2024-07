Nicht mehr ganz so heiß und teils Schauer möglich

Der Sommer in Rheinland-Pfalz erreicht am Samstag seinen bisherigen Höhepunkt. Es soll bis zu 35 Grad heiß werden, kündigte SWR-Wetterexperte Donald Bäcker an. Damit wäre es dann der bislang heißeste Tag des Jahres. Gegen Abend werden aus Westen kommend erste Hitze-Gewitter erwartet. Am Sonntag soll es etwas kühler werden.