Der Sommer dreht in Rheinland-Pfalz gerade richtig auf. Ein heißer Samstag steht bevor. Auch der erste Freitag der Sommerferien brachte viel Hitze, und zwar quer durchs Land. Ob in der Pfalz, in Mainz oder in Koblenz - wir haben nachgeschaut, wie Menschen und Pflanzen damit klarkommen.