Hitzewelle: Das Wochenende in RLP wird heiß

Wem der Sommer bislang nicht heiß genug war, der kommt dieses Wochenende auf seine Kosten. Temperaturen von über 30 Grad sind für Rheinland-Pfalz angekündigt.

SWR-Wetterexperte Sven Plöger kündigte in der Wettervorhersage vom Freitagabend einen heißen Samstag und Sonntag und einen möglicherweise noch heißeren Montag und Dienstag an.

Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad am Samstag

Heiß, trocken und nur leicht bewölkt - so soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Samstag in Rheinland-Pfalz werden. In höheren Lagen bleibe es etwas kühler mit Werten bis zu 24 Grad. Im Rest des Landes werde es dagegen deutlich wärmer - insbesondere am Rhein. Hier würden Temperaturen von bis zu 31 Grad erwartet - etwa in Ludwigshafen.

Am Sonntag und Montag Sonne satt

Auch am Sonntag bleibt es laut DWD sonnig und niederschlagsfrei. Der Wind wehe nur schwach. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad soll es noch heißer werden als am Samstag. Ähnliches Bild am Montag: Zum Start in die neue Woche klettern die Temperaturen auf bis zu 35 Grad, wie es heißt.

Hitzehöhepunkt am Dienstag erwartet

Ihren Höhepunkt wird die Hitzewelle laut Wetterexperte Plöger dann am Dienstag erreichen. Bis zu 37 Grad seien da möglich. Gleichzeitig sollen sich laut DWD aber auch Schauer und teils kräftige Gewitter bilden. Ab Mittwoch gehen die Temperaturen der Prognose zufolge dann wieder etwas zurück.