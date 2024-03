Zwei ausgerissene Kinder hielten Idar-Oberstein in Atem

per Mail teilen

Am Samstagabend gab es in Idar-Oberstein eine größere Suchaktion von Polizei und Feuerwehr, weil zwei Mädchen im Stadtteil Algenrodt verschwunden waren.

Die Haustüre auf - und weg waren die beiden sieben und elf Jahre alten Mädchen. Was genau vorgefallen war, ob es Ärger zu Hause gab oder sie etwas angestellt hatten, das teilte die Polizei nicht mit. Jedenfalls verschwanden die beiden am Samstag gegen 20 Uhr im etwas nördlich der Artillerieschule gelegenen Stadtteil Algenroth. Draußen war es schon dunkel.

Dann lief eine Suchaktion an. Die Polizei war beteiligt, auch die Feuerwehr. Und einige Leute aus Idar-Oberstein boten ihre Hilfe an, um die beiden Ausreißer wiederzufinden. Doch die sollten die Angehörigen und auch die Suchenden noch einige Zeit in Atem halten.

Große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung

Erst gegen Mitternacht konnte die laut Polizei sehr öffentlichkeitswirksame Suchaktion abgeblasen werden. Die beiden Mädchen waren zwischenzeitlich wohlbehalten bei Familienangehörigen aufgetaucht.

Die Polizei teilte auf Nachfrage nochmals mit, dass es keine Straftat gab, die mit dem Verschwinden der Mädchen zusammenhing. Die Beamten bedankten sich darüber hinaus ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Idar-Oberstein, die sich aus eigenem Antrieb an der Suche beteiligen wollten, nachdem sie vom Verschwinden der Kinder gehört hatten.