Ein Junge verlief sich bei einer Wanderung mit den Eltern in der Vulkaneifel zwischen Daun und Schalkenmehren. Die Polizei brachte ihn zurück.

Ein Urlauber-Ehepaar ist zurzeit in Schalkenmehren in der Vulkaneifel zu Gast. Mit dabei der 10-jährige Sohn. Am Sonntag wollten sie eine Wandertour machen. Doch die verlief anders als geplant, wie die Polizei mitteilte.

Kurz vor 19 Uhr riefen die Eltern demnach bei der Inspektion in Daun an. Der Junge sei verschwunden. Sie seien irgendwo zwischen Daun-Gemünden und Schalkenmehren unterwegs gewesen, erklärten die besorgten Eltern.

Vermisster Junge hatte die richtige Idee

Sie hätten den 10-Jährigen aus den Augen verloren. Die Polizei machte sich auf die Suche und fand den jungen Mann recht schnell und konnte ihn den Eltern zurückbringen, wie es heißt.

Wie sich herausstellte, war der Junge an einer Weggabelung anders abgebogen als seine Eltern. Statt einfach weiterzulaufen, habe er die richtige Idee gehabt, wieder zum Ausgangspunkt zurückzugehen, so die Polizei.