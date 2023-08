Ein vierjähriger Junge hat sich in Trier selbst bei der Bundespolizei gemeldet. Wie die Behörde mitteilte, stand der Junge am Samstagmittag vor dem Tor der Bundespolizei in Trier.

Diesen Einkaufssamstag in Trier hatte sich die Touristen-Familie sicher etwas anders vorgestellt. Vergessen wird sie ihn so schnell jedenfalls nicht mehr. Denn plötzlich war ihr 4-jähriger Junge im Getümmel verschwunden. Während die Eltern suchten, stapfte der kleine Mann durch die Innenstadt und kam sich völlig verloren vor. Junge ging in Tränen aufgelöst auf Polizisten zu Wie die Bundespolizei in Trier in einer Mitteilung weiter schreibt, kam der Junge in Tränen aufgelöst vor dem Tor der Bundespolizeiinspektion auf zwei Beamte zu. Den beiden Polizisten erzählte er, dass er nicht wisse, wo seine Eltern seien. Hockenheim Vierstündige Vermissten-Suche in Hockenheim Kleiner Junge löst großen Polizei-Einsatz aus Die Phantasie eines kleinen Jungen hat am Montagnachmittag in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine mehrstündige Vermissten-Suche der Polizei ausgelöst. Eltern hatten bereits den Notruf kontaktiert Die hatten währenddessen bereits den Notruf angerufen. Nach Rücksprache zwischen Bundespolizei und dem Polizeipräsidium in Trier konnten die Eltern dann in der Fleischstraße gefunden werden. Eine Streife der Bundespolizei fuhr mit dem Jungen dorthin und übergab ihn den erleichterten Eltern.