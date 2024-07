Polizeieinsatz im Hunsrück beendet: Ehemann drohte nicht, Frau zu töten

Nach einem Notruf in Hochscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich ging die Polizei am Sonntagabend davon aus, dass ein Mann seine Frau töten wollte. Zwei Polizeistreifen rückten aus.

Gegen 19:50 Uhr ging am Sonntag ein Anruf bei der Polizei in Morbach ein. Demnach sollte ein Mann in Hochscheid seine Frau mit dem Tod bedroht haben. Da die Beamten von häuslicher Gewalt ausgingen und nicht ausschließen konnten, dass auch andere in Gefahr waren, fuhren sie mit zwei Streifen in den Hunsrückort. Außerdem war der Rettungsdienst im Einsatz.

Hintergründe werden laut Polizei noch untersucht

Bereits nach ersten Ermittlungen habe sich dann aber herausgestellt, dass weder die Ehefrau noch die Bevölkerung gefährdet waren. Wie die Polizei mitteilte, würden die Hintergründe noch untersucht. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.