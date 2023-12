Häusliche Gewalt beenden: mehr Schutz für Frauen und ihre Kinder

per Mail teilen

Sylvia Haller ist Sozialarbeiterin engagiert seit über zehn Jahre im Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg" und ist Mitglied des Deutschen Frauenrats.

Jede dritte Frau in Deutschland von Gewalt betroffen

Die Zahlen sind erschreckend: Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Vor allen Dingen die eigenen vier Wände sollten eigentlich ein geschützter Rückzugsort sein. Doch gerade dort ist es für Frauen am gefährlichsten - gut jede vierte Minute wird einer Frau in Deutschland Gewalt von ihrem Partner angetan.

Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt zu

Es gab die Annahme, dass aufgrund der Corona Pandemie in den vergangenen Jahren ein Anstieg der häuslichen Gewalt zu verzeichnen war. Doch auch nach Beendigung der Corona-Krise setzt sich diese negative Entwicklung fort. Fast 160.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften wurden 2022 gemeldet. Dazu wird eine sehr hohe Dunkelziffer geschätzt.

Sylvia Haller setzt sich gegen Frauengewalt ein

Sylvia Haller engagiert sich seit 2011 gegen Gewalt an Frauen und deren Kinder. Sie ist Sozialarbeiterin und seit über zehn Jahren gleichberechtigtes Mitglied der Geschäftsführung und des Teams des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg. Sie plädiert als Mitglied des Deutschen Frauenrats für mehr Plätze in Frauenhäusern und eine bessere Finanzierung dieser Einrichtungen.

Schutz ist nur möglich, wenn es effektive Schutzmaßnahmen für alle Frauen gibt. Dazu zählen genügend Plätze in Frauenhäusern und gut erreichbare Angebote in den Frauenberatungsstellen.

Gewalt gegen Frauen ist alltäglich

Es müsse unbedingt mehr für den Schutz von Frauen getan werden, sagt Haller, schließlich würden jede Stunde in Deutschland 14 Frauen Partnerschaftsgewalt erfahren. Für das Thema "häusliche Gewalt" fehle ein gesellschaftliches Bewusstsein. Auch mit diesem Satz erklärt Sylvia Haller ihr Engagement.