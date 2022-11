»Fast alle Klientinnen leiden unter Alpträumen ... Auch Monika Hauser hält in so mancher Nacht eine schreiende Klientin im Arm. Oft ist es die 18-jährige bildhübsche Schülerin, eine von drei Schwestern, die gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester in das Sporthotel Vilina Vlas bei Višegrad verschleppt wurde, das die serbische Armee in ein Vergewaltigungshaus verwandelt hatte. Während sie selbst nach einer Nacht wieder freigelassen wurde, ist ihre kleine Schwester, deren Schreie sie hören konnte, seither verschwunden.«