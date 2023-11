Gewalt an Frauen in Zahlen

Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner. Das geht aus den Zahlen von UN Women Deutschland hervor. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November machen die UN sowie viele weitere Organisationen auf dieses große Problem aufmerksam - auch in Baden-Württemberg. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr acht Prozentpunkte mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt - die Dunkelziffer ist laut Expertinnen und Experten aber noch wesentlich höher. In Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr laut Landeskriminalstatistik rund 15.000 gemeldete Fälle - das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa drei Viertel der Anzeigen richten sich demnach gegen Männer.