"Kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen" ist das Motto zahlreicher Aktionen in der Region Bodensee und Oberschwaben. Anlass ist der sogenannte "Orange Day".

Mit zahlreichen Aktionen wird der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Samstag auch wieder in der Region Bodensee-Oberschwaben begangen. Der im Englischen "Orange Day" genannte Tag ist Auftakt für die 16 Tage lange, weltweite Kampagne "Orange the World". Die Kampagne hatte die Frauen-Organisation der Vereinten Nationen, UN Women, 1991 ins Leben gerufen.

Orangen als Zeichen gegen Gewalt in Singen

In der Singener Innenstadt werden am Samstagvormittag Orangen mit dem Motto "Stoppt Gewalt" verteilt. Am Abend wird laut Stadt das Rathaus symbolträchtig in der Farbe Orange angestrahlt. In Konstanz macht eine rote Bank am Stadttheater auf das Thema aufmerksam. Im Theater liest das Ensemble dazu Geschichten, die einen Blick hinter verschlossene Haustüren werfen.

Oberschwaben setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Leuchtend orange ist eine Bank in Biberach, die ab Samstag an verschiedenen Orten stehen wird. Darauf ist zu lesen: "Kein Platz für Gewalt gegen Frauen". Außerdem sind Notrufnummern aufgemalt. Die Bank soll laut Stadt eine Mahnung sein und gleichzeitig Frauen Hilfsangebote bieten. Am "Orange Day" zeigt in Ravensburg am Abend eine Tanzgruppe in der Innenstadt ein Stück über eine Frau, die von Gewalt betroffen ist. Dazu gibt es laut Veranstalter Orangenpunsch. Der Kampagne "Orange Day" schließen sich viele weitere Orte und Organisationen mit Aktionen und Zeichen gegen Gewalt an Frauen an.