Erkenntnisse der Befragung von Plan International Deutschland e.V.: "Spannungsfeld Männlichkeit - So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland"

In der Studie geben viele junge Männer an, sie fühlten sich gestört, wenn Männer ihr Schwulsein in der Öffentlichkeit zeigen, sie möchten laut der Umfrage, dass ihre Partnerin die eigenen Ansprüche zurückstellt, um ihnen den Rücken freizuhalten und viele gaben an, sie fühlten sich schwach und angreifbar, wenn sie Gefühle zeigten.

In der Studie gaben mehr als ein Drittel der befragten Männer an, dass Gewalt im Streit akzeptabel ist, sowie, dass sie auch schon einmal handgreiflich geworden sind, um sich Respekt zu verschaffen. Für jeden dritten Mann (33 Prozent) ist es außerdem akzeptabel, wenn ihm bei einem Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht.

In der Umfrage wurden je 1.000 Männer sowie Frauen zwischen 18 und 35 Jahren befragt. Insgesamt wurden zehn Aspekte abgefragt, wie z.B. Rollenverteilung Beziehungen, Umgang mit Gefühlen, Verhalten in der Partnerschaft, etc. (vgl. Plan International, 2023, S. 5).