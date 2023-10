Sieben Verletzte bei schwerem Unfall im Kreis Trier-Saarburg

per Mail teilen

Bei Irsch (Landkreis Trier-Saarburg) sind auf der B407 zwei Autos zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus - darunter drei Kinder.

Der Zusammenprall der beiden Pkw ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag auf der B407 zwischen den Ortslagen Irsch/Saar und Vierherrenborn. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Wie die Polizei am Samstagabend berichtete, wurden alle Beteiligten in Krankenhäuser gebracht.

Viele Einsatzkräfte bei Unfall auf B407

Den Ermittlungen zufolge fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem sechsjährigen Sohn auf der B407 und geriet aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-Jährigen zusammen. In dessen Fahrzeug saßen vier weitere Menschen.

Die 41-Jährige wurde durch den Zusammenprall in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B407 wurde an der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Neben der Polizei, mehreren Feuerwehren und Rettungswagen befand sich auch die Air Rescue Luxemburg im Einsatz.