Nach dem Brand eines Papier-Lkw auf der A3 bei Ransbach-Baumbach ist die Autobahn im Westerwald in Richtung Süden nur einspurig befahrbar. Schwerlasttransporte werden umgeleitet.

Die Teilsperrung in Richtung Frankfurt werde noch bis mindestens 18 Uhr am Freitagabend andauern, teilte die Polizei mit. Die Teerdecke auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen sei durch das Feuer so beschädigt worden, dass Fahrzeuge nicht darüber fahren könnten. Nur die linke Spur sei frei - auch für Lkw. Nur Schwerlasttransporte würden umgeleitet.

Die Autobahnmeisterei plant den Angaben zufolge, die beschädigte Fahrbahndecke im Laufe des Tages soweit wieder herzustellen, dass der Autobahnabschnitt am Abend wieder für den Verkehr freigeben werden kann. Ein Polizeisprecher sagte, wegen des Regens seien die dafür notwendigen Arbeiten bislang noch nicht möglich gewesen.

Lkw-Fahrer rettet sich unverletzt aus brennender Zugmaschine

Am Donnerstagnachmittag hatte der Motor eines in Richtung Frankfurt fahrenden Papier-Lkws laut Polizei aus noch unklarer Ursache Feuer gefangen. Der 42-jährige Fahrer habe es noch geschafft, den Sattelzug im Bereich einer Baustelle anzuhalten und unverletzt die Zugmaschine zu verlassen. Der mit Papier beladene Laster brannte vollständig aus.

Die Fahrbahnen in Richtung Frankfurt hätten zunächst voll gesperrt werden müssen, so die Polizei. Es bildete sich ein längerer Stau. Über die Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei bisher keine Angaben.