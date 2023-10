Familie verunglückt auf A61 bei Speyer: Eltern tot, Kinder schwerverletzt

Eine fünfköpfige Familie aus Baden-Württemberg ist gestern Abend auf der A61 zwischen Hockenheim und Speyer mit ihrem Wagen schwer verunglückt. Die Eltern starben, ihre drei Kinder wurden schwerverletzt.

Der Wagen wurde bei dem Unfall, der sich kurz nach 22 Uhr zwischen der Rheinbrücke Speyer und dem Rastplatz Binsfeld ereignete, völlig zerstört. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mannheim am Freitag mit. Die beiden Erwachsenen waren 45 und 43 Jahre alt und starben noch an der Unfallstelle. Ihre drei 10, 9 und 7 Jahre alten Kinder wurden schwerverletzt in die Uniklinik Mannheim gebracht. Sie sind den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können. Auch ein Experte wurde eingeschaltet, der die Unfallursache untersucht. Bis Ergebnisse vorliegen könne es Wochen dauern, hieß es. Auch die Leichen der Eltern werden obduziert.

Unfall auf A61: Wagen kam von Fahrbahn ab

Was bislang bekannt ist: Der Mercedes der Familie kam laut Ermittlern aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und kollidierte mit mehreren Bäumen, bevor er in der sechs Meter tiefer liegenden Böschung zum Stehen kam.

Der total zerstörte Unfallwagen SWR Hanna

Notfall-Psychologen für Retter im Einsatz

Der Einsatz dauerte acht Stunden und gestaltete sich laut Feuerwehr offenbar schwierig. Die Feuerwehr sprach außerdem von einem "außergewöhnlich belastenden" Einsatz für die Rettungskräfte. Auch Notfall-Psychologen waren für die Einsatzkräfte vor Ort. Auch die überlebenden Kinder sollen von Notfall-Psychologen betreut werden. Bis um sechs Uhr heute Morgen waren die Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte sowie die Notfallseelsorge im Einsatz.

Drei Kinder überlebten den Unfall SWR Hanna

A61 war für sieben Stunden gesperrt

Die A61 war zwischen Hockenheim in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz bei Speyer in Richtung Ludwigshafen für mehrere Stunden voll gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn-Sperrung wieder aufgehoben.