Das Tierheim Trier steht nach Angaben des Vorstands kurz vor der Schließung. Es gebe kaum noch Mitarbeiter, um die Tiere versorgen zu können. Die Suche nach Plätzen läuft, um die Tiere in anderen Tierheimen und über Tierschutzvereine unterzubringen.

"Mehr als dramatisch", so nennt der Vorsitzende des Tierschutzbundes Rheinland-Pfalz, Andreas Lindig, die Situation im Gespräch mit dem SWR. Dass ein Tierheim geräumt werden soll, habe er noch nicht erlebt. Lindig unterstützt den Vereinsvorstand gerade dabei, dass die Tiere aus Trier anderswo unterkommen können. Gerade bei den Hunden, darunter viele verhaltensauffällige, sei es schwierig, Leute zu finden, die damit umgehen könnten. Außerdem seien viele Tierheime am Rande ihrer Kapazität.

Tierschützer versuchen neue Unterkünfte für die Tiere zu finden. SWR Dunja von Morzé

Kreisverwaltung: Vertrauensverhältnis zerrüttet

In einer Stellungnahme der Kreisverwaltung hieß es, offenbar sei das Vertrauensverhältnis innerhalb des Tierschutzvereins Trier stark zerrüttet, so dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei. Unter anderem gab es eine Kündigungswelle im vergangenen Jahr, Mitarbeiter hätten sich krank gemeldet. Die Kreisverwaltung hatte noch angeboten, zu vermitteln, offenbar aber erfolglos.

Die Situation im Tierheim sei dramatisch, sagt Andreas Lindig, der Vorsitzende des Tierschutzbundes Rheinland-Pfalz. SWR Dunja von Morzé

Vorwürfe gegen den Vereinsvorsitzenden

Ehemalige Mitarbeiter und Vereinsmitglieder haben im Gespräch mit dem SWR Vorwürfe gegen den Vereinsvorsitzenden und seine Frau, ebenfalls im Vorsitz, erhoben. Die amtieren seit fast zwei Jahren. Es geht unter anderem um den Umgang mit Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, Arbeitsbelastung und Arbeitsschutz, um Dienstplanung. Von Mobbing ist die Rede und von Druck. Sie fordern den sofortigen Rücktritt des Vereinsvorsitzenden.

Viele Mitarbeiter hätten gekündigt. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg habe angeboten, zu vermitteln. SWR Dunja von Morzé

Vereinsvorsitzender: Konflikte von außen gesteuert

Der wiederum hat sich im Trierischen Volksfreund, der zuerst über die eskalierte Lage im Tierheim Trier berichtete, überrascht zu solchen Vorwürfen geäußert und widersprochen: "Ich treffe Entscheidungen, die nicht allen gefallen und greife durch, wenn es sein muss", zitiert ihn die Zeitung. Dem SWR sagte er, er könne nicht sofort zurücktreten – und nannte als Gründe Formalien. Er müsse das vor allen Mitgliedern erklären, daher habe er eine Sitzung am 13. September einberufen – nach den Sommerferien. Er stehe in Haftung mit seinem persönlichen Vermögen. Seiner Ansicht nach wurden die Konflikte von außen gesteuert. Was in den Vermittlungsgesprächen mit der Kreisverwaltung gefordert wurde, wäre für ihn einer Kapitulation gleichgekommen.

Das Tierheim Trier geht Ende August 2023 in Notbetrieb. Tierschutzorganisationen haben schon Katzen und Kaninchen übernommen. SWR

Schließung als Chance?

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden geht das Tierheim Trier nächste in einen Notbetrieb. Die Kreisverwaltung hat unterdessen in den Raum gestellt, dass es geschlossen werden müsste, wenn dort keine Tiere mehr richtig versorgt werden könnten. Sonja Müller, Vereinsvorsitzende von 2013-2016, sagte dem SWR, sie sei wahnsinnig enttäuscht. In einer Schließung liege aber auch eine Chance. Das Tierheim Trier gilt als sanierungsbedürftig. Müller sagte dem SWR, wenn bald keine Tiere mehr dort seien, könne man das nutzen, um alles auf Vordermann zu bringen. Handwerksbetriebe seien bereit zu helfen, und die Stadt sei aufgefordert, das Tierheim mehr zu unterstützen.