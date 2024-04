So ein Theater! Pop- und Rocksongs über das Erwachsen werden

Das Musical "Spring Awakening" ist jetzt auf der Bühne des Theaters Trier zu sehen. Am Broadway in New York ist das Musical mit Tony Awards und einem Grammy ausgezeichnet worden.

Wendla ist 14 und hat sich in Melchior verliebt. Melchior ist der Star der Klasse, ziemlich rebellisch und mit Moritz befreundet, der in der Schule große Probleme hat und fürchtet, sitzenzubleiben. Martha wird von ihrem Vater geschlagen und Ilse ist ganz von zuhause rausgeflogen und lebt auf der Straße.

Wendla und Melchior kommen sich näher. Das Mädchen wird schwanger, ihre Mutter zwingt sie zur Abtreibung. Das sind Themen, die Frank Wedekind 1891 in seinem Stück "Frühlings Erwachen" thematisiert hat. Es ist die Grundlage des Musicals von Duncan Sheik und Steven Sater "Spring Awakening", das 2009 am Broadway Premiere hatte und jetzt am Theater Trier aufgeführt wird.

Themen von damals auch heute aktuell

Das Musical mit 20 Pop-und Rocksongs bringt den Stoff in die Gegenwart. In der Trierer Inszenierung spielen neben jungen Schauspielprofis auch Schülerinnen und Schüler aus Trier und Bitburg mit. Sie sind teilweise im Jugendchor des Theaters Trier. Auch wenn der Text des Musicals im Original aus dem Jahr 1891 stammt - die Themen sind heute noch genauso aktuell wie damals, findet Schauspielerin Tamara Theisen, die die Rolle der Wendla Bergmann spielt.

Am Erwachsenwerden an sich, wie man sich so als junger Mensch fühlt, hat sich ja nicht so viel geändert.

Tamara Theisen ist begeistert von den Songs des Musicals. "Ich höre sie seit einem Jahr rauf und runter und mir ist immer noch nicht langweilig. Diese Songs, ich liebe sie mit jedem Mal mehr." Tamara Theisen spielt die Wendla mit großer Begeisterung. Wendla ist ein wissbegieriges und lebensfrohes Mädchen mit strengen und konservativen Eltern. Über Sex reden ihre Eltern nicht mit ihr. Das endet für Wendla tragisch. "Am Erwachsenwerden an sich, wie man sich so als junger Mensch fühlt, hat sich ja nicht so viel geändert", meint Tamara Theisen. "Ich hoffe, dass sie sich angesprochen fühlen und sich darin wiederfinden können."

Songs mit Ohrwurm-Potential

Das Musical hält sich an den Originaltext von Frank Wedekind. Die Songs ergänzen die Handlung. Es gibt melodische Pop-Balladen und Rocksongs. Bei manchen Songs wird es dem Publikum vielleicht schwer fallen, auf den Stühlen zu bleiben. "Die Musik ist modern, sie hat eine Menge Ohrwürmer. Sie ist sehr unterhaltend und gleichzeitig hat sie das große Geschick, dass sie genau von den Gefühlen, von der Stimmung her die Handlung transportiert."

Premiere des Musicals "Spring Awakening" war am Samstag den 6.4. am Theater Trier. Weitere Aufführungen gibt es am 9.,13. und 28. April.