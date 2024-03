Bei einem Unfall bei Olzheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Montagabend ein Pferd ums Leben gekommen. Der Reiter wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Reiter mit seinem Pferd am späten Abend auf der Bundesstraße 265 zwischen Olzheim und Losheim (Kreis Euskirchen) unterwegs. Kurz bevor er in einen Waldweg abbiegen wollte, überholte eine Autofahrerin den Reiter.

Pferd musste eingeschläfert werden

Das Auto fuhr demnach so dicht vorbei, dass es das Pferd an der linken Seite touchierte. Der Reiter fiel herunter und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Pferd erlitt so schwere Verletzungen, dass eine Tierärztin es noch an der Unfallstelle einschläfern musste.

Autofahrerin wurde nicht verletzt

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beträgt laut Polizei bis zu 20.000 Euro. Im Einsatz waren das Rote Kreuz, eine Tierärztin und die Polizei Prüm. Während der Unfallaufnahme musste die B265 in Richtung Losheim halbseitig gesperrt werden.