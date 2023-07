Freilaufendes Pferd in Zweibrücken: Polizei ermittelt gegen drei Mädchen

Ein freilaufendes Pferd hat am Dienstagabend in Zweibrücken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei geht davon aus, dass drei Mädchen das Pferd freigelassen haben.

Es ist kurz nach 19 Uhr als sich am Dienstagabend eine Frau bei der Polizei in Zweibrücken meldet. Der Grund: ein freilaufendes Pferd auf dem Goetheplatz. Wie die Polizei mitteilt, rückte daraufhin sofort eine Streife aus. Als sie kurz darauf am Goetheplatz eintraf, sei das Tier aber schon weg gewesen. Mitarbeiter des nahegelegenen Landgestüts in Zweibrücken hatten das Pferd eingefangen und zurück in seine Box gebracht. Dort sei es aber wohl nicht von alleine ausgebüxt.

Polizei ermittelt gegen drei Mädchen

Die Polizei hat daraufhin nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Diese führten zu drei Mädchen - zwei im Kindesalter und eines jugendlich. Sie sollen möglicherweise für das Verschwinden des Pferdes verantwortlich sein. Zwei Mädchen habe man in der Nähe des Landgestüts in Zweibrücken gefunden, das dritte zuhause.

Landgestüt Zweibrücken: Pferd ist Tausende Euro wert

Laut Polizei machten die drei Mädchen widersprüchliche Angaben zu dem Pferd. Deshalb seien weitere Ermittlungen notwendig, um zu klären, wie das Pferd auf den Zweibrücker Goetheplatz gekommen ist. "Gegen die drei Mädchen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet, wobei die beiden Mädchen im Kindesalter noch nicht strafmündig sind." Im Landgestüt in Zweibrücken werden unter anderem Pferde gezüchtet. Das Pferd, das die drei Mädchen möglicherweise freigelassen haben, ist nach Angaben einer Mitarbeiterin des Landgestüts mindestens 10.000 Euro wert.