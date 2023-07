Deutsche Grenzpendler, die in Luxemburg arbeiten, können sich in Zukunft über deutlich mehr Homeoffice-Tage freuen, ohne dass sie Steuern in Deutschland zahlen müssen.

Ab 2024 können Arbeitnehmer, die in Deutschland wohnen, aber in Luxemburg arbeiten, 34 Tage pro Jahr im Homeoffice arbeiten. Das teilten das Bundesfinanzministerium und das Ministerium der Finanzen, Luxemburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Bislang konnten deutsche Luxemburg-Pendler nur maximal 19 Tage pro Jahr zu Hause arbeiten. Ab dem 20. Tag mussten sie Steuern in Deutschland zahlen. Eine vergleichbare Regelung soll auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes geschaffen werden. Für Beschäftigte des Güter- und Personentransports soll es eine vereinfachte Aufteilung der Vergütung geben. Denn diese würden die Grenze schließlich mehrfach innerhalb eines Tages übertreten. Luxemburg Theoretisch mehr Homeoffice möglich Neue Regel zur Sozialversicherung für Luxemburg-Pendler Luxemburg hat ein neues Sozialversicherungs-Abkommen über die

Telearbeit für Grenzgänger unterzeichnet. Doch in einer anderen entscheidenden Frage gibt es bislang keine Einigung. 10:00 Uhr Am Vormittag SWR4 Rheinland-Pfalz Arbeiten soll so flexibler werden Die steuerliche Regelung werde vereinfacht und an flexibleres Arbeiten angepasst, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). "Die Ausweitung der Regelung auf 34 Tage stellt eine deutliche bürokratische Entlastung auf beiden Seiten der Grenze dar." Weiter sagte er: "Die Ausweitung der Regelung auf 34 Tage stellt eine deutliche bürokratische Entlastung auf beiden Seiten der Grenze dar." Diese Regelung gebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Unternehmen mehr Planungssicherheit, sagte die Luxemburgische Finanzministerin, Yuriko Backes. Industrie- und Handelskammer kritisiert Entscheidung Die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) kritisiert unterdessen die Entscheidung der Bundesfinanzminister. Diese sei aus Sicht der regionalen Wirtschaft falsch. "Die hiesigen Unternehmen ächzen unter dem Fachkräftemangel und sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit ungleichen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert." Durch die Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens würden ungleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Das könnte nach Angaben des IHK-Geschäftsführers dazu führen, dass weitere Mitarbeiter abwandern. "Die hiesigen Unternehmen ächzen unter dem Fachkräftemangel und sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit ungleichen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert", sagte IHK-Geschäftsführer Jan Glockauer weiter. Bund der Steuerzahler fordert Ausgleichszahlungen für Kommunen Auch der Bund der Steuerzahler (BdSt) in Rheinland-Pfalz sieht die geplante Regelung kritisch. Diese möge auch Sicht der Grenzgänger sinnvoll sein, weil sie zum Beispiel das flexiblere Arbeiten erleichtern würde, teilte der BdSt in Rheinland-Pfalz auf SWR-Anfrage mit. Allerdings "fordern wir angemessene Ausgleichszahlungen des Großherzogtums zugunsten deutscher Grenzkommunen, um die fehlenden Einkommensteuer-Einnahmen auszugleichen. So wie es das Großherzogtum bereits mit Belgien praktiziert", heißt es in der Erklärung weiter. Damit müsse im Sinne der Fairness der Steuerausfall zumindest teilweise ausgeglichen werden.