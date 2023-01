Ideen sind gefragt: Stadt Trier diskutiert über Klimaschutzkonzept

Trier hat sich ein Klimaschutzkonzept verordnet. Das ehrgeizige Ziel: Bis 2045 will die Stadt klimaneutral sein. Am Donnerstag wird das Konzept vorgestellt - mit einem Ideenworkshop.

Das Klimaschutzkonzept der Stadt Trier spart nicht mit deutlichen Worten: "Der Klimawandel lässt sich in Trier nachweisen", heißt es in dem 100-Seiten-Werk. Das Jahrzehnt von 2011 bis 2020 sei das mit Abstand wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Rekordjahr 2018 sei in Trier eine mittlere Jahrestemperatur von 11,3 Grad gemessen worden - 1,6 Grad über dem langjährigen Mittel.

Wetterextreme könnten in Trier häufiger werden

Extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Sturzfluten sowie Hitze und Trockenheit werden die Stadt demnach in Zukunft noch stärker belasten. Die Region Trier gehöre zu den verwundbarsten Regionen in Deutschland, was Klimafolgen wie Hitze, Trockenheit und Starkregen betreffe.

"Umwelt ist ein Thema, das uns alle angeht."

Treibhausgase in Trier vermeiden

Um hier gegenzusteuern, haben Klimaschutzmanager der Stadt Trier ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Zurzeit beträgt der CO2-Ausstoß nach Angaben der Stadt 820.000 Tonnen jährlich. Ziel ist es, bis 2045 den Ausstoß von Treibhausgasen um rund 90 Prozent zu verringern. Damit wäre Trier dann klimaneutral.

Zwar sei die Stadtverwaltung selbst nur für etwa drei Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes direkt verantwortlich, heißt es in dem Konzept. Über ihre Tochtergesellschaften wie Stadtwerke oder Abfallzweckverband A.R.T. habe die Stadt jedoch einen großen Einfluss auf weite Teile der Energie- und Abfallwirtschaft. Diese Hebel müssten genutzt werden. Die Stadt setzt aber auch auf ihre Bürgerinnen und Bürger, um die Klimaziele zu erreichen.

Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern

Um möglichst viele Triererinnen und Trierer zu erreichen, lädt die Stadt am Donnerstag zu einer Info-Veranstaltung ins Foyer der Europahalle ein. An verschiedenen Thementischen kann offen über einzelne Punkte des Klimaschutzkonzeptes diskutiert werden. Auch eigene Ideen sind gefragt.

An der Infoveranstaltung nehmen Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) und das Team der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz der Stadt Trier teil.

Aktive Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzkonzept Die Stadt Trier diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern über das Klimaschutzkonzept am Donnerstag, 26. Januar um 18 Uhr. Die Info- und Diskussionsveranstaltung findet im Foyer der Europahalle am Viehmarktplatz statt. Der Eintritt ist frei.

Stadtrat stimmt Klimaschutzkonzept mit großer Mehrheit zu

Umwelt gehe alle an, es könne nicht nur in einzelnen Bereichen abgehandelt werden, sagte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) Anfang Dezember im Trierer Stadtrat. Damals wurde das Klimaschutzkonzept von einer großen Mehrheit der Ratsmitglieder beschlossen. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmten dem Konzept zu.

123 Ideen für eine klimafreundliche Stadt Trier

Das Klimaschutzkonzept umfasst 123 Einzelmaßnahmen, mit denen die Stadt Trier künftig CO2 einsparen will. Jede Aktion wird dabei genau unter die Lupe genommen: Wie hoch stehen die Chancen, die Idee umzusetzen und ist das finanziell überhaupt zu stemmen? Ob die Konzepte tatsächlich alle realisiert werden, ist offen. Das Konzept soll vor allem als Planungshilfe für die Verwaltung und Ideensammlung für Bürgerinnen und Bürger dienen.

Mehr E-Autos und weniger Papier im Rathaus

SWR Aktuell hat sich exemplarisch acht Ideen aus dem Klimaschutzkonzept für die Stadt Trier genauer angeschaut. Mit einem Klick auf die Überschrift öffnet sich ein Text mit weiteren Informationen im Infokasten: