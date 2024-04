In Trier öffnet erstes Katzencafé - wie steht es um Tierwohl und Hygiene?

In einem neuen Café in Trier gibt es nicht nur Kaffee und etwas zu essen. Dort leben auch fünf Katzen. Passen Tierwohl und Gastronomie zusammen? Das sagt die Geschäftsinhaberin.

Als um 10 Uhr am Freitag das neue Katzencafé in der Fußgängerzone in Trier eröffnete, warteten bereits die ersten Gäste vor der Tür. Sie waren gekommen, um in tierischer Gesellschaft einen Kaffee zu trinken oder etwas zu essen.

Denn im "Katzentempel" gibt es nicht nur veganes Essen und Trinken, sondern auch fünf junge Katzen, die rund um die Uhr in dem Restaurant leben.

Kritik an Katzencafé auf Facebook

Nicht alle sind von einem solchen Konzept begeistert. Auf Facebook fragen sich seit Tagen manche User auch, wie sich Katzen in einem Café mit Tierwohl und Hygiene vereinbaren lassen.

Der SWR hat dazu die Geschäftsinhaberin des Katzencafés, Sophie Simon, befragt.

Sophie Simon betreibt das Franchise-Unternehmen "Katzentempel" in Trier. SWR

Wie können Sie sicherstellen, dass es den Katzen gut geht?

"Die Katzen haben einen Ruheraum, der nur für die Katzen und das Personal ist. Dort können sich die Katzen zurückziehen, falls es ihnen zu viel wird", erklärt Sophie Simon.

Auch gebe es genug Rückzugsorte für die Katzen im Café. Sie hätten Körbchen in verschiedenen Höhen. "Wir haben besonders darauf geachtet, dass die Leitern und Brücken für die Katzen hoch genug hängen, sodass man sie dort nicht anfassen kann", so die 24-jährige Geschäftsinhaberin.

Auch nachts haben die Katzen ihre Ruhe, so die Betreiber. Wenn das Café schließt, bleiben die Katzen im Laden. Dort hätten sie genug Platz und könnten sich ausruhen, so Sophie Simon.

Dass sich die Katzen hier wohlfühlen, sei auch amtlich überprüft worden, versichert die Inhaberin. Das für den Tierschutz zuständige Veterinäramt sei die Tage dort gewesen und habe bestätigt, dass das Café "katzenfreundlich" sei.

Die Katzen im Katzencafé können sich frei bewegen und leisten den Gästen Gesellschaft. SWR

Dürfen die Katzen nach draußen?

Nein, nach draußen können die Katzen nicht. Um sicherzustellen, dass sie auch nicht durch die Eingangstür entwischten, gebe es zwei Türen, sagt die Geschäftsinhaberin. Nach der ersten Tür müssten die Gäste kurz warten und würden dann von einem Mitarbeiter durch die zweite Tür hereingelassen. So könne keine Katze "abhauen".

Im Umgang mit den Katzen gibt es Regeln: So sei es nicht erlaubt, die Katzen hochzuheben oder sie beim Schlafen zu stören. "Besonders bei Kindern achten wir darauf, dass sie nur zusammen mit den Eltern zu den Katzen gehen", betont Simon.

Sie weist auch darauf hin, dass Katzen beißen und kratzen können, wenn sie gestört würden. Die Gäste sollten daher darauf achten, wie die Katzen auf sie reagieren und sich zurückziehen, wenn sie merkten, dass eine Katze ihre Ruhe wolle. Wenn sich jemand nicht daran halte, müsse die Person das Restaurant verlassen, sagt Simon.

Außerdem werde sich um die Gesundheit der Katzen gekümmert. Regelmäßig würde ein Tierarzt sie untersuchen. "Wir achten darauf, dass die Katzen immer gesund sind". Falls eine Katze krank sei, würde sie aus dem Café genommen und in Quarantäne gebracht.

Woher kommen die Katzen?

"Die Katzen in Trier kommen alle aus Rumänien. Sie wurden dort von der Straße gerettet und finden jetzt hier ein neues Zuhause", erklärt die Inhaberin.

Bevor sie hier ins Café kamen, seien sie einen Monat lang bei der Geschäftsinhaberin Zuhause gewesen. "Ich habe also einen guten Draht zu den Katzen und kann einschätzen, ob sie für das Café geeignet sind."

Die Katzen im Café seien nämlich nach bestimmten Kriterien ausgesucht worden. Sie sollen sich in geschlossenen Wohnungen wohlfühlen, stressresistent sein und sich untereinander gut verstehen, so Simon. Das sei bei den Katzen hier alles gegeben. Die Katzen seien sehr zutraulich. Sie würden auch gerne zum Schmusen kommen.

"Wenn sich eine Katze nicht mehr wohlfühlen sollte, würden wir danach schauen, sie weiterzuvermitteln - entweder an einen Mitarbeiter oder vielleicht auch einen Gast."

Sind der Kaffee und das Essen auch sauber?

Das Katzencafé bietet ausschließlich veganes Essen und Trinken an. Tierschutz und Fleisch würden nicht zusammenpassen, betont die Inhaberin. "Die Katzen bekommen aber natürlich Katzenfutter, das auch Fleisch enthält", fügt sie hinzu.

Bei dem Essen für die Gäste würden sie sehr auf Sauberkeit achten. "Die Küche und der Bereich für Gäste und Katzen sind voneinander getrennt. Die Speisen werden dann über eine Durchreiche in den Gastraum gegeben. Die Katzen kommen also nicht in die Küche", erklärt Simon.

Der Bereich für die Gäste und Katzen ist von der Küche durch eine Scheibe getrennt. So soll vermieden werden, dass die Katzen mit dem Essen in Berührung kommen. SWR

Das Servicepersonal solle die Katzen während der Schicht auch nicht berühren. "Falls doch, desinfizieren wir uns danach immer die Hände", sagt Simon. So solle vermieden werden, dass Katzenhaare ins Essen kommen.

Jede Katze hätte auch ein eigenes Katzenklo, das regelmäßig geleert werde. Es sollte also nicht vorkommen, dass eine Katze ihr Geschäft im Gästeraum verrichtet.

Arztserie hat Namen der Katzen inspiriert

Die Katzen haben natürlich auch alle einen Namen: Alex, Christina, George, Izzi und Meredith. Diese Namen stammen aus der US-Serie Grey's Anatomy, so die Betreiberin. Wie Charaktere in Serien hätten ihre Katzen daher auch jeweils einen ganz eigenen Charakter und Persönlichkeit.