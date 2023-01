Sieben Kostüme, die an Karneval nicht fehlen dürfen

per Mail teilen

Noch kein Kostüm gefunden? Wir haben sieben Kostüme ausprobiert, mit denen Sie auf jeder Party punkten können.

In diesem Jahr kann endlich wieder Karneval gefeiert werden. Da darf natürlich das passende Kostüm nicht fehlen. In diesem Jahr geht der Trend zum hochwertigen Kostüm. Klassiker wie Piratenkostüme, 1980er-Jahre-Outfits, Verkleidungen als Superhelden oder das Steampunk-Motto sind ebenfalls beliebt, sagt Peter Bubenheim, der einen Kostümladen in Idar-Oberstein betreibt.

Bei Kindern Disney-Kostüme beliebt

Bei den Kindern würden vor allem die sogenannten Lizenz-Kostüme, die beispielsweise aus Disney- oder Marvel-Filmen stammen, punkten. Vom Eisköniginnen-Kostüm über Spiderman bis zu Harry Potter gibt es kaum etwas, das es nicht gibt. Nach wie vor würden aber auch Kostüme als Prinzessinnen, Cowboys, Indianer oder Polizisten von den kleinen Narren gerne gewählt, sagt Bubenheim.

Experte rät bunten Hut für Verkleidungsmuffel

Während die Damen meist ausgefallene und auffällige Kostüme wählten, seien die Männer eher zurückhaltender, sagt der Kostümexperte. Verkleidungsmuffeln rät Bubenheim, einfach eine Weste oder ein T-Shirt mit einem Hut oder einer Perücke zu kombinieren und mit Accessoires zu vervollständigen.