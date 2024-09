Am Montagmorgen wollte die Polizei in Trier einen Autofahrer überprüfen. Er raste davon und wurde gefasst. Drei Stunden später flüchtete er in Bitburg erneut vor der Polizei.

Ein Autofahrer hatte laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag Am Viehmarktplatz in Trier Streit mit Unbekannten. Dann sei ein Auto schnell weggefahren. Eine Polizeistreife wollte das Auto am Moselufer kontrollieren, doch der Fahrer habe Gas gegeben und sei in Richtung Konz gerast. Trotz Gegenverkehrs sei der Fahrer zum Teil auf der falschen Fahrbahn unterwegs gewesen.

Bei Konz-Filzen konnte der flüchtende Autofahrer dann gestoppt werden so die Polizei. Der Fahrer hatte demnach Drogen genommen und keinen Führerschein. Zwei Insassen des Autos wurden laut Polizei festgenommen und später wieder freigelassen.

Zweite Verfolgungsfahrt rund drei Stunden später

Circa drei Stunden später wollte eine Polizeistreife in Bitburg ein Auto kontrollieren. Der Fahrer flüchtete mit laut Polizei waghalsigen Überholmanövern - bis er in Giesdorf gestoppt werden konnte. Am Steuer habe der Mann gesessen, der zuvor bereits in Konz-Filzen festgenommen worden war - nur dass er diesmal mit einem anderen Fahrzeug unterwegs war. Er habe unter dem Einfluss von Drogen gestanden.

Bei der zweiten Verfolgungsfahrt wurden nach Angaben der Polizei mehrere Streifenwagen beschädigt. Einer davon war nicht mehr Fahrbereit. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06561-96850 bei der Polizei Bitburg melden.