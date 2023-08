In Kreuzlingen (Kanton Thurgau) sind ab Mittwoch sogenannte Anti-Littering-Botschafter unterwegs. Laut Stadt sollen sie Passanten auf humorvolle Wiese motivieren, ihren Abfall im öffentlichen Raum korrekt zu entsorgen. Die Botschafter ziehen bis Samstag mit Recyclingmobilen durch die Stadt und entlang des Seeufers. Die Anti-Littering-Botschafter sind bereits seit 15 Jahren in der Schweiz unterwegs. Im Herbst und Winter findet die Aktion auch auf Wanderwegen und in Skigebieten statt.