Lara Bousch

Als ursprüngliche Luxemburgerin habe ich in Trier meine zweite Heimat gefunden. Erst bin ich vor teurem Wohnraum geflüchtet, dann hat der Charme der Moselregion mich gepackt und mittlerweile will ich hier auch nicht mehr weg. Davor habe ich fünf Jahre im Osten Deutschlands in Halle an der Saale studiert. Ich bin also schon etwas länger in Deutschland heimisch.

Was mich antreibt

Journalistin bin ich geworden, weil ich es wichtig finde, auch mal Menschen das Wort zu geben, denen sonst vielleicht nur wenige zuhören. Am meisten mag ich es, interessante Geschichten aus unserer Region zu finden und so zu erzählen, dass sie Menschen berühren. Ich denke, dass regionale Berichterstattung wichtig ist, denn in der Heimat kann man als Einzelner manchmal mehr bewirken als in der großen weiten Welt.

Meine Themen

Die Themen, die mir seit meiner Anfänge beim Radio in Luxemburg am Herzen liegen, sind vor allem Nachhaltigkeit und Natur. Denn der Klimawandel ist nicht weit weg, sondern findet direkt vor unserer Haustür statt. Und die Natur in der Region Trier hat es mir sehr angetan. Hier und in meinem Garten halte ich mich gemeinsam mit meiner Windhunddame in meiner Freizeit am liebsten auf, lese ein Buch oder lasse die Seele baumeln.