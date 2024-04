per Mail teilen

Der Trierer Generalvikar hat einen saarländischen Politiker aus einem Verwaltungsrat einer Kirchengemeinde entlassen. Christoph Schaufert sei "nicht mehr tragbar", so das Bistum.

In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz hat Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg die Entscheidung bekannt gegeben: Christoph Schaufert, Landtagsabgeordneter der AfD im Saarland, darf nicht mehr im Verwaltungsrat einer katholischen Kirchengemeinde sitzen. Er schade der Glaubwürdigkeit der Kirche, sagt das Bistum.

Vertrauensverlust in der Kirchengemeinde

Mit seiner Entscheidung gab Plettenberg dem Antrag der Kirchengemeinde statt. Der dortige Verwaltungsrat und der Pfarrgemeinderat hatten Ende Februar darum gebeten, den Ausschluss von Schaufert zu prüfen. Zur Begründung hieß es, dass die Mitgliedschaft in einem kirchlichen Gremium nicht vereinbar sei mit einer repräsentierenden Funktion in der AfD. Es sei "ein Vertrauensverlust eingetreten, der irreparabel erscheint".

Der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Schaufert ist nach Auffassung des Bistums Trier als Verwaltungsratsmitglied der katholischen Pfarrei St. Marien in Neunkirchen im Saarland "nicht mehr tragbar". IMAGO BeckerBredel

Wer einfache Antworten gibt - wird zur Anlaufstelle von Unzufriedenen. Das bereitet mir große Sorgen!

Von Plettenberg sagte, er stelle auch fest, dass die Menschen hierzulande mit einigen Entwicklungen unzufrieden seien. Wer unzufrieden sei, suche Antworten. Wer einfache Antworten gebe - wie dies einige populistische Strömungen und Parteien auch in Deutschland täten, werde zur Anlaufstelle von Unzufriedenen. Das bereite ihm große Sorgen.

Fremdenhass oder Propagierung von Überzeugungen, die im Widerspruch zu katholischen Glaubensinhalten stünden, könnten rechtlich geahndet werden. Außerdem hätten die Bischöfe vor wenigen Wochen auf ihrer Frühjahrsvollversammlung eine Erklärung formuliert, wonach völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar seien.

Bistum Trier entlässt AfD-Politiker - "Kirche darf das"

Pfarrer spricht von "Tragik"

In der Pressekonferenz äußerte sich auch der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Marien Neunkirchen. Pfarrer Bernd Seibel sagte, die Kirchengemeinde bedauere, dass es im Falle von Christoph Schaufert keine andere Lösung gebe. Der Kirchengemeinde sei es nicht um die Person gegangen, sondern um die Frage: Kann ein Parteimitglied, das in einer gehobenen Funktion in der Öffentlichkeit steht und eine Leitung wahrnimmt, zugleich Repräsentant einer Kirchengemeinde sein?

Kirchengemeinde fühlt sich mit Schaufert verbunden

Immer wieder habe der Verwaltungsrat mit ihm über seine politischen Ämter in der AfD diskutiert und gerungen. Man habe ihn gebeten, dass er sich von nicht-christlichen Ansichten in seiner Partei deutlich und öffentlich distanziere. Das sei ihm offenbar aufgrund seiner Stellung innerhalb der Partei nicht möglich gewesen. Oder er habe es anders gesehen.

Es sei bedauerlich, dass Schaufert mit seiner Familie in "all den Jahren" nicht nur im Bereich der Mit-Leitung der Kirchengemeinde tätig war, sondern auch im pastoralen Rahmen. Dabei habe er nie die politischen Ansichten oder die AfD-Parteizugehörigkeit in dieser Arbeit eingebracht.

Schaufert zeigt sich "enttäuscht"

Schaufert sagte, er sei von der Entscheidung des Generalvikars "enttäuscht". Man habe nichts gefunden, das man ihm persönlich habe vorwerfen können: Er habe seine Ämter immer strikt getrennt und das Kirchenamt nie als politische Bühne genutzt, sagte der 55-Jährige. Er werde nun "heruntergestellt, nicht als Christoph Schaufert, sondern weil ich in der AfD bin", sagte er.

Politiker kann Beschwerde einlegen

Schaufert, der seit 2016 in der AfD ist, sitzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im saarländischen Landtag. Nach Angaben des Bistums Trier kann er innerhalb von zehn Tagen Beschwerde gegen die Entscheidung des Generalvikars einlegen beim Bischof von Trier als Ordinarius und schließlich auch beim Dikasterium für den Klerus in Rom.