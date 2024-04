Expertenanhörungen ja, aber die meisten Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag sind dagegen, die Maßnahmen der Corona-Pandemie in einer Enquetekommission aufzuarbeiten. Bei der Debatte im Plenum sprach sich die Mehrheit dafür aus, in den kommenden Wochen Experten in den Gesundheitsausschuss einzuladen. Ziel sei es, politische Konsequenzen aus der Corona-Krise für die Zukunft zu ziehen und aus Fehlern zu lernen. In der Kritik stehen etwa Schulschließungen und Kontaktsperren.