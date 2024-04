per Mail teilen

Es bleibt kühl und ungemütlich in Rheinland-Pfalz. Am Vormittag regnet es vielerorts, auf den Höhen kann Schnee fallen. Am Nachmittag wird es zwischen den Wolken und Schauern freundlicher, die Sonne zeigt sich mancherorts. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 7 und 12 Grad. Die weiteren Aussichten bleiben durchwachsen. Die Details kennt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke: