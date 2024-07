Seit 1. April dürfen Privatleute Hanf anbauen. Die Nachfrage nach Erde, Dünger und Zubehör ist seitdem, so wie in einem Grow Shop in Trier, vielerorts gestiegen.

Viele Kunden in Trier kommen zu Philipp Schmitt und lassen sich zum Cannabis-Anbau beraten. SWR Für den Anbau von Cannabispflanzen in Räumen (Indoor-Anbau) gibt es verschiedene Lampen. SWR Im Grow Shop in Trier gibt es verschiedene Arten von Erde, um Hanf anzubauen. SWR Verschiedenste Produkte wie Dünger, Geräte und Gefäße sind speziell für den Anbau von Hanf gedacht. SWR