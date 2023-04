Tarifabschluss im öffentlichen Dienst: Mehr Geld für Beschäftigte

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz wie auch in ganz Deutschland wird es wohl erst einmal keine Streiks mehr im öffentlichen Dienst geben. Die Tarifparteien haben sich geeinigt.

Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich am späten Samstagabend nach mehrstündigen Verhandlungen in Potsdam auf höhere Tarife. Das teilten alle beteiligten Seiten mit. In Rheinland-Pfalz betrifft diese Einigung mehr als 200.000 Beschäftigte, bundesweit sind es 2,5 Millionen Menschen.

Vereinbart wurde eine steuerfreie Sonderzahlung von 3.000 Euro, die ab Juni in mehreren Schritten ausgezahlt wird. Ab März kommenden Jahres soll es dann im Schnitt mehr als elf Prozent mehr Geld geben, mindestens aber 340 Euro mehr pro Monat. Die Laufzeit der Vereinbarung soll 24 Monate betragen.

Bei der Lösung hatten sich die Tarifparteien in weiten Teilen am Kompromissvorschlag aus dem vor einer Woche beendeten Schlichtungsverfahren orientiert.

Eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften und mögliche unbefristete Streiks sind mit der Einigung vom Tisch. Monatelang hatten die Tarifparteien miteinander verhandelt. Immer wieder hatten die Arbeitnehmervertreter mit Warnstreiks zum Beispiel Stadtreinigungen und Kitas lahmgelegt. Ende März brachte ver.di gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bei einem großangelegten Warnstreik sowohl den Bahn- als auch den Luftverkehr bundesweit zum Erliegen. Zuletzt hatte es am Freitag einen bundesweiten Warnstreik bei der Bahn gegeben, auch der Flugverkehr an einigen Flughäfen war eingeschränkt.

Ver.di RLP: Einigung mit Stärken und Schwächen

Der ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz sprach von einer Tarifeinigung mit Schwächen und Stärken: Schwächen, weil sich die Arbeitgeber "guten Argumenten von ver.di verschlossen" hätten. Trotzdem hätten die Stärken des Verhandlungsergebnisses überwogen - etwa, dass "die Tabellenvergütung nachhaltig um über elf Prozent für den Großteil der ver.di-Mitglieder mit einer klaren sozialen Komponente für die mittleren und unteren Einkommensgruppen" steige.

Die Bundestarifkommission habe daher mit "großer Mehrheit beschlossen, unseren Mitgliedern bei der Mitgliederbefragung die Annahme des Tarifabschlusses zu empfehlen", so ver.di-Landesbezirksleiter Michael Blug.