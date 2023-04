Bahn-Warnstreik auch in RLP angelaufen - "Es wird nichts mehr fahren"

per Mail teilen

Pendler und Reisende in Rheinland-Pfalz müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen: Die Bahn-Gewerkschaft EVG hat ihren Warnstreik begonnen. Er soll bis 11 Uhr gehen.

"Der Warnstreik ist pünktlich gestartet. Es wird nichts mehr fahren", sagte Lars Kreer, Mainzer Geschäftsstellenleiter der EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), am frühen Morgen nach Streikbeginn. Sowohl der Regional-, als auch der Fern- und Güterverkehr sollen laut Kreer zum Erliegen kommen.

Weil die EVG auch Beschäftigte in den Stellwerken zum Streik aufgerufen hat, müssen in manchen Städten und Regionen Bahnen, die nicht direkt bestreikt werden, stehen bleiben. Davon betroffen ist in Rheinland-Pfalz zum Beispiel das Verkehrsunternehmen Vlexx, das viele Regionalbahnen betreibt - etwa Verbindungen von Koblenz nach Mainz oder von Neustadt nach Landau.

Fernverkehr der Deutschen Bahn komplett eingestellt

"Wir versuchen ab 11 Uhr schrittweise den Betrieb wieder aufzunehmen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Mainz. Beeinträchtigungen dabei könnten allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Komplett gestrichen sind bundesweit alle Fernverkehrsverbindungen der Deutschen Bahn. Das Unternehmen hat als Reaktion auf die Streik-Ankündigung den Fernverkehr bis 13 Uhr komplett eingestellt.

Auch S-Bahnen und Busse der DB-Regio fallen aus

Außerdem fallen S-Bahnen und Busse, die von der DB Regio betrieben werden, aus. Davon betroffen ist unter anderem die Metropolregion Rhein-Neckar mit Ludwigshafen. Ob Ersatzbusse fahren, sei noch unklar, sagte ein Vertreter des Schienen-Zweckverbands für die Pfalz dem SWR. Er erwarte, dass es bis in den Nachmittag zu Verspätungen kommen wird.

Auch im Bereich des Verkehrsunternehmens Trans Regio (Mittelrheinbahn) werden Auswirkungen des Bahnstreiks erwartet, auch wenn dieses kein Tarifpartner der EVG ist und damit nicht bestreikt wird. Da der Warnstreik sehr wahrscheinlich auch den Infrastrukturbetreiber DB-Netz betreffe, können Auswirkungen auf den Betrieb nach Angaben des Unternehmens allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Auf der Strecke Mainz-Köln bleiben die Schienen leer

"Es muss damit gerechnet werden, dass auch keine Teilabschnitte der von uns befahrenen Strecke Mainz-Köln von uns bedient werden können", sagte ein Sprecher in Koblenz. Das Personal stehe aber in voller Stärke bereit, um Fahrten, sofern möglich, durchzuführen. "Weiterhin werden wir ab Betriebsbeginn bis circa 13 Uhr nach unseren Möglichkeiten einen Schienenersatzverkehr organisieren und in den Auskunftsmedien den Fahrplan bekanntgeben", hieß es.

Verspätungen und Ausfälle werden nach 11 Uhr andauern

Laut Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden in seinem Gebiet ebenfalls die meisten Regional- und S-Bahnlinien bis auf wenige Ausnahmen ausfallen.

Nach dem Ende des von 3 Uhr bis 11 Uhr dauernden Streiks soll der Bahnverkehr schrittweise wieder hochgefahren werden. Bis die Züge wieder planmäßig fahren, wird es jedoch laut Bahn noch Stunden dauern. U-Bahnen und Straßenbahnen sind von dem Streik nicht betroffen.