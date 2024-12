per Mail teilen

Machtwechsel in Syrien: Das Assad-Regime wurde in der Nacht auf Sonntag gestürzt. Nun werden erste Forderungen nach einem Aufnahmestopp und schnellen Abschiebungen laut - RLP-Integrationsministerin Binz (Grüne) weist diese zurück.

Solche Forderungen schürten Ängste und Verunsicherung bei den Syrerinnen und Syrern, so die grüne rheinland-pfälzische Integrationsministerin, Katharina Binz, im Gespräch mit dem SWR. Die entbrannte Diskussion über den Umgang mit syrischen Flüchtlingen empfindet Binz als "völligst deplaziert zum jetzigen Zeitpunkt". Der Machtwechsel in Syrien kam mit dem Sturz des Assad-Regimes in der Nacht zum Sonntag.

Es müsse zunächst abgewartet werden, wie sich die Lage vor Ort in den kommenden Wochen und Monaten entwickle, bevor innenpolitische Entscheidungen getroffen werden können, so die Ministerin. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnt vor einer vorschnellen Entwarnung für die Lage in Syrien.

Noch am Sonntag feierten an verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz insgesamt tausende Menschen den Machtwechsel in Syrien.

BAMF stoppt vorerst Asyl-Entscheidungen von Syrern

Wegen der unklaren Lage in Syrien hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorerst alle Entscheidungen über Asylanträge von Syrern gestoppt . Das sagte ein Behördensprecher. Integrationsministerin Binz betont gegenüber dem SWR, dass dieser Schritt nicht ungewöhnlich sei.

CDU: Erwartungshaltung, dass Syrer in ihr Heimatland zurückkehren

Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär, Johannes Steiniger, sagte, in seiner Partei gebe es natürlich die Erwartungshaltung, dass Syrer in ihr Heimatland zurückgingen, wenn es dort Stabilität gäbe. Gerade junge Männer sollten mithelfen, ihr Land wieder aufzubauen.

AfD fordert Aufhebung des Asylstatus sämtlicher Syrer

Durch die veränderte Lage in Syrien besteht in den Augen des Vorsitzenden der AfD in Rheinland-Pfalz, Jan Bollinger, für die meisten syrischen Migranten kein Fluchtgrund mehr. Die Landes-AfD fordert die Überprüfung und Aufhebung des Asylstatus sämtlicher Syrer.

Menschenrechtsorganisation mahnt zur Vorsicht

Die Menschenrechtsorganisation "Flüchtlingsrat RLP" weist daraufhin, dass der Sturz von Diktatoren in anderen Ländern nicht dazu geführt habe, dass dort sofort wieder die Menschenrechte geachtet worden seien.

Syrer stellen größte Gruppe bei Einbürgerungen dar

Mehr als 50.000 Menschen aus Syrien leben nach Angaben des Integrationsministeriums aktuell in Rheinland-Pfalz. Seit dem Beginn der großen Fluchtbewegung im Jahr 2015 haben mehr als 11.000 Syrerinnen und Syrer die deutsche Staatsangehörigkeit in Rheinland-Pfalz erworben, sich einbürgern lassen. Somit stellen sie die mit Abstand größte Gruppe bei den Einbürgerungen dar, wie das Integrationsministerium mitteilte.