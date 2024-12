In Maring ist ein Mann tot in seinem Haus gefunden worden. Bei der Darts-WM in London ist der Mainzer Niko Springer ausgeschieden. Und die Weihnachtsferien beginnen.

7:05 Uhr 🌏Deutschland und die Welt Bundestag und Bundesrat kommen zu ihren jeweils letzten Sitzungen in diesem Jahr zusammen. Der Bundestag will heute noch über die Finanzierung des Deutschlandtickets entscheiden. Die Länderkammer wird voraussichtlich dem Bundestagsbeschluss zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts zustimmen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht die Türkei. Thema des Treffens mit Außenminister Hakan Fidan wird die Entwicklung in Syrien nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad sein. Ein Gericht in Palermo fällt heute das Urteil im Prozess gegen Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini. Dieser hatte als Innenminister 2019 das Schiff einer Hilfsorganisation wochenlang gehindert, in den Hafen von Lampedusa einzulaufen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung zur Last und hat sechs Jahre Haft gefordert.

6:40 Uhr 🛣️Der Blick auf die Straßen Wir wünschen euch eine gute Fahrt! Hier unser Verkehrs-Überblick: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:22 Uhr 🌤️Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Meist trocken, freundlich und kühl Nach einer kalten Nacht mit etwas Schneefall im Norden des Landes gibt es auch am Vormittag noch ein paar Schneeschauer. Ansonsten scheint im Tagesverlauf oft die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Nach dem eher milden Donnerstag wird es mit 1 bis 6 Grad wieder kühl, so die Prognose von Karsten Schwanke in der Wetterschau vom Donnerstagabend. Am Samstag kommt neuer Regen und danach bleibt es durchwachsen. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:04 Uhr ☝️Das wird heute wichtig Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterzeichnet nach jahrelangen Verhandlungen heute die Verträge mit islamischen Religionsgemeinschaften im Land. Mit den vier Verbänden DITIB, Schura RLP, dem Landesverband der islamischen Kulturzentren und der Ahmadiyya Muslim Jamaat wil das Land künftig unter anderm beim islamischen Religionsunterricht zusammenarbeiten. Vor dem Landgericht Mainz startet heute ein Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes. Der 34-jährige Angeklagte soll zwischen Januar und Dezember 2022 einen Säugling sexuell missbraucht haben. An den Taten waren laut Anklage auch die Eltern des Kindes beteiligt. In Rheinland-Pfalz beginnen die Weihnachtsferien. Die freie Zeit endet am 8. Januar 2025.