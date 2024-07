Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:34 Uhr 🚆 Achtung: Zugausfälle zwischen Koblenz und Trier Schlechte Nachrichten für Bahnfahrer: Ab heute fallen auf der Strecke Koblenz-Trier immer wieder Züge der Linien RE1 und RB83 aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt das daran, dass auf der Strecke ein digitales Stellwerk gebaut wird. Die Gleisarbeiten dauern demnach bis Mitte August und finden vor allem morgens und abends statt. Deshalb seien vor allem Züge betroffen, die zwischen 18:30 Uhr und 6:30 Uhr auf der Strecke unterwegs seien. Für die Dauer der Gleisarbeiten werde daher ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr 🥅 EM-Halbfinale: Spanien ringt Frankreich nieder Ich muss gestehen: Ich habe mir gestern nur die erste Halbzeit des EM-Spiels Spanien-Frankreich angeschaut, aber die hatte es in sich! Frankreich ging in der neunten Minute mit einem Tor von Randal Kolo Muani in Führung. Doch die Spanier ließen sich nicht beirren: In der 21. Minute glich der erst 16-jährige Lamine Yamal mit einem Traumtor zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später erzielte Dani Olmo dann die 2:1-Führung für die Iberer. Dabei blieb es dann auch. Spanien steht damit zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder im Finale eines großen Turniers. Auf wen die "Furia Roja" dort trifft, entscheidet sich heute Abend beim Duell zwischen England und den Niederlanden. Erst 16 Jahre alt und trotzdem schon der Mann des Spiels: Lamine Yamal jubelt nach seinem Tor zum 1:1. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe Sendung am Mi. , 10.7.2024 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:14 Uhr ⛈️ Heute schwül mit Schauern und Gewittern Nach der Hitze kommt heute die große Schwüle in Rheinland-Pfalz. Und es wird wechselhaft: Es gibt Schauer und Gewitter mit Blitz und Donner. Zwischendurch scheint aber auch die Sonne. Das Ganze bei maximal 29 Grad. Richtung Wochenende kühlt der Regen dann etwas ab. Hier die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Sven Plöger von gestern Abend: Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:07 Uhr 74-Jähriger mit Messer getötet - Motiv: Eifersucht In Koblenz sitzt ein 44-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann aus dem Landkreis Altenkirchen am Montag einen 74-Jährigen aus dem Westerwaldkreis mit einem Messer getötet haben. Tatmotiv sei Eifersucht gewesen. Mehr Details wurden nicht bekannt. Der Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, wie die Staatsanwaltschaft gestern Nachmittag mitteilte. Sendung am Mi. , 10.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz