85 Prozent geschädigt: So schlecht geht es dem Wald in RLP

In den Wäldern in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr geschädigte Bäume. Nur noch knapp 15 Prozent von ihnen gelten als gesund - so der neue Waldzustandsbericht.

