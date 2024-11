6:42 Uhr

Tödlicher Streit auf Kirmes: Erneut Demo nach umstrittenem US-Urteil

Ich bin mir sicher, dass die Säubrennerkirmes in Wittlich ein tolles Fest ist, auch wenn mir der Name hier in der Südpfalz bis zum vergangenen Jahr überhaupt nicht geläufig war. Dann aber starb dort nach einem Streit ein 28 Jahre alter Mann, der mit einem Messer angegriffen wurde. Seitdem ist mir der Name geläufig. Ein trauriger Anlass, aber so ist es leider oft in diesem Job.

Unvergessen bleibt offenbar auch der Freispruch für den US-Soldaten, der sich wegen der tödlichen Attacke vor Gericht verantworten musste: Gestern haben rund 200 Menschen erneut vor der Air Base in Spangdahlem protestiert, auf der dem Amerikaner der Prozess gemacht worden war. Die Strafverfolgung wurde gemäß des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut von den deutschen Behörden an die US-Militärjustiz abgegeben.