per Mail teilen

Ab dem 25. November beeinträchtigt eine aufwändige Sanierung auf der Strecke der Lahntalbahn den Zugverkehr. Bis April 2025 werden ersatzweise Busse auf der Strecke fahren.

Der Abschnitt zwischen Bad Ems und Nassau wird laut Bahn modernisiert. Von der Bahnsperrung betroffen sind auch Pendler und Schüler. Eine weitere Einschränkung ist laut der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, dass es in den Bussen keine Möglichkeit geben wird, Fahrräder mitzunehmen.

Nach Angaben der Verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises sollen die Schüler so störungsfrei wie möglich befördert werden. Schülerinnen und Schüler sollen zunächst den üblichen Bus nehmen, mit denen sie zur Bahn fahren würden. Am Bahnhof sollen die Schienenersatz-Busse eingesetzt werden. Diese fahren dann die Stationen der Bahn ab.

Espressbusse zwischen Koblenz und Limburg

Zwischen Koblenz und Limburg sollen Expressbusse über die Autobahn ohne weitere Zwischenstopps pendeln. Zum Teil sollen in den Stoßzeiten zusätzliche Busse eingesetzt werden. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs (SEV) zum Teil nicht direkt an den Bahnhöfen liegen. Deswegen sollten Reisende auch die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen beachten.

Bauarbeiten auf der Lahntalbahn bis Anfang April 2025

Nach Angaben der Bahn gilt die Vollsperrung für den ersten Bauabschnitt bis zum 9. Januar 2025. Ab dann soll zumindest der Bahnhof Bad Ems West in der Nähe des Schulzentrums teilweise wieder angefahren werden können. Zu welchen Uhrzeiten hat die Bahn bislang aber noch nicht bekannt gegeben. Als Grund für die lange Sperrung gibt die Bahn an, dass Schienen und Teile der Bahnhofsgebäude saniert werden müssen. Es gebe auch Arbeiten in einem Tunnel.

Weitere Bauarbeiten gibt es auch im weiteren Verlauf der Lahntalbahn auf der Strecke Limburg und Gießen. Dort wird laut Deutsche Bahn an der Leit- und Sicherungstechnik gearbeitet.