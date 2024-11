Interventionsstelle: Betroffene sind nicht Schuld an häuslicher Gewalt

Aktionen zum Orange day in der Region Trier

Die UN-Kampagne "Orange the world" macht seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Schon vor dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember gibt es auch in der Region Trier viele Aktionen.

Am 22. November in Daun - die Flagge gegen Gewalt wird vor der Kreisverwaltung des Vulkaneifelkreises gehisst. Menschen gehen gemeinsam mit orangenen Schirmen zum Forum Daun. Schülerinnen geben Frauen eine Stimme.

Am 22. November in Birkenfeld - Vor dem Schloss Birkenfeld wird die orangefarbene Flagge gehisst und Menschen eröffnen mit orangefarbenen Schirmen symbolisch die orange days.

Am 23. November in Trier - die Künstlerin Daniela Kurella macht eine Aktion in Orange vor der Porta Nigra. Die Band Alpina weiß bescheid hat einen Song zum Orange day komponiert, das Katztheater und das Satiricon Theater machen bewegtes Theater und ziehen in Orange durch die Trierer Innenstadt. Vom 30. Oktober bis zum 5. Dezember hat Daniela Kurella mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern auch eine Ausstellung in der Trierer Kioskbühne zu den orange days.

25. November bis 10. Dezember in Wittlich - Der Verein "Kunst an Hecken und Zäunen e.V." hat verschiedene Aktionen zu den Orange days organisiert. Im Kinopalast Wittlich wird der Film "Der Zopf" gespielt, es gibt eine Maskenperformance im offenen Treff des WILavie, einen Workshop für Mädchen und Frauen im Karate-Club Wittlich, einen Workshop "Die Kunst, sich selbst zu sehen" in der Stadtbücherei Wittlich und ein Abschlusskonzert in der Synagoge Wittlich der Musikerin Tanja Silcher.

Am 25. November gibt es um 19 Uhr im Haus Beda in Bitburg einen Vortrag zur "Istanbul-Konvention". Veranstalter sind die Soroptimisten Bitburg-Prüm und Trier in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg

Am 25. November in Trier - Um 18 Uhr startet von der Porta Nigra aus eine Demonstration zum Orange Day. Das Klinikum Mutterhaus Trier lässt das von ihm gekaufte Gebäude am Viehmarkt in leuchtendem Orange erstrahlen, um ein Zeichen zu setzen. Auch das Trierer Rathaus wird orange angestrahlt und die Flagge von UN Frauenorganisation wird gehisst. Es gibt einen Infostand in der Fleischstraße des Fördervereins des Frauenhauses. 155 Paar orangene Frauenschuhe machen auf die 155 Frauenmorde hin, die es im letzten Jahr in Deutschland gab.