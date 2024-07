In Mainz wird heute eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, 10.000 Menschen müssen dafür die Sperrzone verlassen. Das und mehr im RLP-Newsticker am Donnerstag.

6:56 Uhr Wieso findet man immer noch Weltkriegsbomben? Immer wieder tauchen auch in Rheinland-Pfalz Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf - und das fast 80 Jahre nach Kriegsende. Oft werden sie bei Bauarbeiten entdeckt. Experten schätzen, dass in den Kriegsjahren rund zwei Millionen Tonnen Bomben über Deutschland und besetzten Gebieten abgeworfen wurden. Die rheinland-pfälzische Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent dieser Bomben nicht detoniert sind und damit als Blindgänger gelten. Allein im Jahr 2023 wurden RLP-weit 21 Blindgänger entschärft.

6:41 Uhr Bombenentschärfung: Massive Auswirkungen auf den Verkehr Die für den Mittag geplante Bombenentschärfung auf dem Jüdischen Friedhof wird auch massive Auswirkungen auf den Verkehr haben - in der Stadt und darüber hinaus. Ab 11:30 Uhr fahren heute keine Züge in Mainz. Die Bahn informiert auf ihrer Homepage über die betroffenen Züge. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn, dass das Stellwerk Mainz, von wo aus der Zugverkehr in und um die Landeshauptstadt gesteuert wird, im Evakuierungsbereich liegt - bis zum Abschluss der Evakuierung darf dort aber weitergearbeitet werden. Der Hauptbahnhof selbst liegt außerhalb des Evakuierungsradius. Züge aus Richtung Koblenz und Bingen dürfen bis zum Beginn der eigentlichen Bombenentschärfung also weiterhin durch den Sperrbereich bis zum Hauptbahnhof fahren. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:30 Uhr Ahrtal: Landrätin kritisiert schleppende Bearbeitung der Ahr-Anträge Fast drei Jahre nach der Flut im Ahrtal leiden noch immer viele Unternehmen an den Folgen der Katastrophe. Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hat beim Jahresempfang der Wirtschaft des Kreises Ahrweiler nun gefordert, dass Wiederaufbau-Anträge schneller bearbeitet werden. 885 Betriebe aus dem Ahrtal hätten Anträge gestellt, aber erst 653 seien genehmigt worden, so die Politikerin. Das heiße, 26 Prozent der Unternehmen, die einen Antrag gestellt haben, wüssten noch nicht, ob sie Wiederaufbaugeld bekämen. Außerdem müsse die Frist, in der Anträge gestellt werden können, verlängert werden. Für Betriebe endet sie bereits Ende des Jahres, was mit EU-Recht zusammenhängt. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:18 Uhr Bombenentschärfung - Evakuierung läuft Viele werden es schon mitbekommen haben: In Mainz will der Kampfmittelräumdienst um die Mittagszeit eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Vorher müssen - bis spätestens 9 Uhr - rund 10.000 Menschen rund um den Fundort ihrer Wohnungen, Häuser und Arbeitsstellen verlassen. Im Radius liegt auch das SWR-Funkhaus auf dem Mainzer Hartenberg. Wir versorgen euch also heute morgen aus dem Homeoffice mit allen Neuigkeiten rund um die Bombe. Natürlich haben wir aber auch einen Blick auf wichtige Ereignisse im übrigen Land!

Der Donnerstag startet trüb und regnerisch, dann lockern die Wolken vorübergehend auf. Später gibt es wieder Schauer, zum Teil Gewitter. Und vorerst, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend, bleibt es unbeständig. Ein kleiner Lichtblick: Es wird wieder wärmer.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig In Mainz wird heute eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die bei Bauarbeiten am Jüdischen Friedhof gefunden wurde. Dafür müssen rund 10.000 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr ist eingeschränkt, zahlreiche Straßen werden gesperrt. Der Ausschuss für Wissenschaft des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich heute mit der Uni-Medizin in Mainz. Dabei soll es unter anderem um die Finanzierung gehen. Die Uni-Medizin hatte vor kurzem einen Rekord-Verlust von 114 Millionen Euro gemeldet. Fans des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FSV Mainz 05 können schon einmal ihre Kalender bereit halten: Am Mittag veröffentlicht die DFL die Spielpläne für die neue Saison 2024/25. Klar ist jetzt schon: Die Saison in der 1. Bundesliga startet am 23. August, die 2. Liga geht bereits am 2. August los.