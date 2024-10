Am Morgen wurde in Thomm bei Trier ein Geldautomat gesprengt, im Rhein bei Mainz wurde am Wochenende ein Auto entdeckt, im Kreis Ahrweiler wurden zwei Leichen gefunden - die Polizei hält sich bedeckt.

6:40 Uhr "Aura" wird Jugendwort des Jahres "Die hat so eine krasse Aura!" Na, alles klar? Der Begriff "Aura" wurde am Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse zum Jugendwort des Jahres gekürt. Gewählt wurde er übrigens von Jugendlichen, die das Wort auch selbst benutzen. Mehr zu dem Hintergrund dieses Wortes findet ihr auf unserem Instagram-Kanal:

6:30 Uhr Geldautomat bei Trier gesprengt Eigentlich sind die Fälle von Geldautomatensprengungen in RLP rückläufig (dazu später mehr), aber eben nicht bei Null. In Thomm (Kreis Trier-Saarburg) waren am Morgen wieder Automatenknacker zugange. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Anwohner hätten mitgeteilt, dass es einen lauten Knall gegeben habe. Die Täter seien mit einem schwarzen Audi geflüchtet. Ob sie Geld erbeutet hätten, könne man derzeit noch nicht sagen. Sendung am Mo. , 21.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen Zweite Woche Herbstferien in Rheinland-Pfalz! Da sollte man mit dem Auto eigentlich gut durchkommen - wenn nicht gerade eine Baustelle neu eingerichtet wird oder sich ein Unfall ereignet. Mit dem Blick auf unsere Verkehrsübersicht seid ihr auf der sicheren Seite. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Am Montag wird es mild in Rheinland-Pfalz: Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Allerdings bleibt es den Tag über weitestgehend wolkig. In der Nacht zu Dienstag kommt dann Regen. Und den Rest der Woche wird es nebelig. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Im Landgericht Frankenthal geht ein Prozess wegen Totschlags und Raubes mit gefährlicher Körperverletzung weiter. Der 26-jährige Angeklagte soll unter anderem im März einem Mann während eines Streits in Ludwigshafen mit einem Messer in den linken Rückenbereich gestochen haben. Der Verletzte floh der Staatsanwaltschaft zufolge mit einem Fahrrad und starb später an inneren Blutungen. Der Angeklagte hat sich laut Anklage nicht zu den Taten geäußert. Er ist mehrfach vorbestraft und befindet sich in dieser Sache in Untersuchungshaft. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz informiert sich ab heute eine Woche lang in Kanada über die dortige Migrationspolitik. Das nordamerikanische Land hat schon in den 60er Jahren begonnen, ausländische Fachkräfte gezielt und bedarfsorientiert anzuwerben. Ministerin Binz möchte in Erfahrung bringen, inwieweit die kanadische Einwanderungs- und Integrationspolitik Vorbild für Rheinland-Pfalz sein kann. Der erste Gutenberg-Zukunfts-Award wird heute an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz verliehen. Ausgezeichnet werden Prof. Harald Lesch und Dr. Cecilia Scorza. Mit dem Preis würdigt die Universität Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit ihrer Forschung oder ihrem Einsatz in der Wissenschaftskommunikation für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft engagieren.