Steigende Preise - Hier wollen die Rheinland-Pfälzer sparen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz wollen aufgrund gestiegener Preise an vielen Stellen sparen. Das ergab der Politrend von Zur Sache Rheinland-Pfalz. Wäre am Sonntag Landtagswahl, läge die SPD hinter der CDU.

Sendung am Do. , 15.12.2022 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz