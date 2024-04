Am Donnerstag will die Staatsanwaltschaft Koblenz verkünden, ob im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 2021 Anklage erhoben wird. Hinterbliebene von Flutopfern haben sich nun an Justizminister Herbert Mertin (FDP) gewandt. Sie fordern, das Ermittlungsverfahren vorläufig auszusetzen und die Staatsanwälte austauschen. Vor allem die Eltern der getöteten Johanna Orth üben scharfe Kritik an den Ermittlungen und halten die Staatsanwälte für befangen.