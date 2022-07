Die Polizei Rheinland-Pfalz wird mit zwei neuen, hochmodernen Hubschraubern ausgestattet. Die Helikopter sollen im ersten Halbjahr 2024 zur Verfügung stehen und die beiden aktuell genutzten Hubschrauber ersetzen. Stationiert werden sollen sie in Winningen an der Mosel. Den Auftrag habe die Firma Airbus Helikopters bekommen, so Innenminister Roger Lewentz (SPD). "Das Einsatzgebiet der beiden Hubschrauber wird sich in erster Linie an den polizeilichen Aufgaben orientieren", sagte Lewentz weiter. Die Hubschrauber würden aber wie bisher auch für die Brandbekämpfung und die Personenrettung mittels Rettungswinde eingesetzt. Für die Beschaffung seien im Landeshaushalt 32,5 Millionen Euro vorgesehen.