Acht Menschen bei Brand in Mainz verletzt

Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr am Abend des Rosenmontags in der Mainzer Oberstadt. Mehrere Menschen mussten aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet werden.

Es war gegen 19:50 Uhr am Rosenmontag, als bei der Leitstelle der Mainzer Feuerwehr mehrere Notrufe eingingen. Am Fort Elisabeth wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet.

Bewohner flüchten sich auf Balkone

Noch während die Feuerwehr ausrückte, gingen weitere Notrufe ein. Die Anrufer schilderten, dass das Treppenhaus als Fluchtweg verraucht sei. Außerdem meldeten sie, dass eine Vielzahl von Bewohnerinnen und Bewohner auf den Balkonen stünden.

Aufgrund dieser dramatischen Beschreibung der Situation alarmierte die Feuerwehrleitstelle weitere Kräfte nach. Auch die Rettungsleitstelle wurde informiert und sandte zahlreiche Helfer zur Einsatzstelle.

Als die Feuerwehr am Brandort in der Mainzer Oberstadt eintraf, standen ihren Angaben zufolge rund 30 Betroffene vor dem Gebäude, die sich selbst hatten in Sicherheit bringen können.

Fluchtweg durch Rauch abgeschnitten

Die Helfer konnten den Brand in einem Zimmer im 1. Stock schnell löschen. Allerdings hatten die Bewohner auf der Flucht die Wohnungstür offengelassen.

Dadurch war das Treppenhaus so verraucht, dass der Fluchtweg für Personen aus den oberhalb gelegenen Geschossen zunächst abgeschnitten war. Die Feuerwehr entrauchte das Treppenhaus mit einem speziellen Gerät und rettete anschließend auch die im Haus verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner.

Vier Menschen ins Krankenhaus gebracht

Der Rettungsdienst musste vor Ort acht Verletzte medizinisch betreuen. Vier Menschen kamen anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in Mainzer Kliniken.

Die Brandwohnung ist laut Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Auch die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.