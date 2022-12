Fünf Verletzte bei Brand eines Hauses in Mainzer Altstadt

per Mail teilen

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten in der Mainzer Altstadt: Dort ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Die Wohnung, in der das Feuer entstand, brannte komplett aus. Dennis Weber/BYC-NEWS

Nach Informationen der Feuerwehr musste eine Seniorin mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Vier weitere Bewohnerinnen und Bewohner hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten und seien vor Ort medizinisch versorgt worden.

Mehrere Personen aus verrauchtem Haus gerettet

Nach Informationen der Feuerwehr war der Brand kurz nach Mitternacht in einem Zimmer in der ersten Etage des dreistöckigen Hauses ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung habe sich zu dem Zeitpunkt niemand aufgehalten. Da das Treppenhaus bereits stark verraucht war, rettete die Feuerwehr mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen. Mehrere andere Wohnungen mussten laut Feuerwehr aufgebrochen werden, um sicherzugehen, dass sich dort keine Menschen befanden.

Etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort. Keutz-TVNews

Ursache des Brandes noch unklar

In der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, kam es nach Angaben der Polizei zu einer Verpuffung. Weshalb es genau zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Ursache würden voraussichtlich einige Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt und kann nicht mehr bewohnt werden. Die Schadenshöhe betrage vermutlich einige Hunderttausend Euro.